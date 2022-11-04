Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке снайперов НХЛ всех времён до 15 голов

37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу, идущего вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ.



После выездной встречи с «Детройт Ред Уингз» (1:3) на счету Овечкина стало 786 заброшенных шайб в 1286 матчах. Отставание от Хоу, на счету которого 801 гол, сократилось до 15 шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).



Напомним, Овечкин в нынешнем сезоне забросил свою шестую шайбу, из которых три – в большинстве, а также совершил четыре результативные передачи при коэффициенте полезности «-7». В прошедшем матче с «Детройтом» Александр провёл на льду 20 минут 48 секунд (из которых 7.44 – в большинстве) и заработал коэффициент полезности «0».