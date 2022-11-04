Овечкин попал в тройку лучших игроков встречи «Детройт» — «Вашингтон»

37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался в числе лучших игроков выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (1:3).

Овечкин, ставший автором единственного гола «столичных» в этой игре, замкнул тройку лучших игроков матча. Вторая звезда матча – голкипер «Детройта» Вилле Хуссо, отразивший 33 броска из 34. Лучшим игроком признан форвард «Ред Уингз» Эндрю Копп, отметившийся голом и результативной передачей.

Напомним, Овечкин в нынешнем сезоне забросил свою шестую шайбу, из которых три – в большинстве, а также совершил четыре результативные передачи при коэффициенте полезности «-7». В прошедшем матче с «Детройтом» Александр провёл на льду 20 минут 48 секунд (из которых 7.44 – в большинстве) и заработал коэффициент полезности «0».