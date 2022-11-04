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Голкипер «Сент-Луиса» врезался в Сорокина, ударив его плечом, когда команды покидали лёд

Голкипер «Сент-Луиса» врезался в Сорокина, ударив его плечом, когда команды покидали лёд
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Матч закончился победой гостей со счётом 5:2.

В конце второго периода невольным участником инцидента стал голкипера «островитян» Илья Сорокин. Российский вратарь вместе с партнёрами покидал лёд, направляясь в раздевалку, однако на его пути оказался канадский визави Джордан Биннингтон.

Увидев приближающегося Сорокина, голкипер «Сент-Луис» совершил заметное движение в сторону и спровоцировал контакт с россиянин, ударив его плечом. После столкновения Илья обернулся на Биннингтона и не стал отвечать ему никоим образом. Арбитры оставили момент без внимания.

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