Голкипер «Сент-Луиса» врезался в Сорокина, ударив его плечом, когда команды покидали лёд
Поделиться
В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Матч закончился победой гостей со счётом 5:2.
В конце второго периода невольным участником инцидента стал голкипера «островитян» Илья Сорокин. Российский вратарь вместе с партнёрами покидал лёд, направляясь в раздевалку, однако на его пути оказался канадский визави Джордан Биннингтон.
Увидев приближающегося Сорокина, голкипер «Сент-Луис» совершил заметное движение в сторону и спровоцировал контакт с россиянин, ударив его плечом. После столкновения Илья обернулся на Биннингтона и не стал отвечать ему никоим образом. Арбитры оставили момент без внимания.
Комментарии
- 4 ноября 2022
-
06:33
-
06:25
-
06:13
-
06:10
-
06:03
-
05:53
-
05:43
-
05:43
-
05:33
-
05:25
-
05:16
-
05:09
-
04:50
-
04:41
-
04:38
-
04:07
-
03:43
-
03:28
-
03:26
- 3 ноября 2022
-
23:55
-
23:31
-
23:15
-
22:44
-
22:22
-
22:20
-
22:18
-
22:06
-
22:03
-
21:56
-
21:39
-
21:24
-
21:15
-
20:56
-
20:49
-
20:28
Партнерский контент