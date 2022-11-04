«Нэшвилл» одолел «Калгари», у Задорова – «+1»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Калгари Флэймз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.



На последней минуте первого периода счёт в матче открыл Марк Янковски. На первой минуте второго периода увеличил преимущество гостей Филип Форсберг, на 23-й минуте забил и Йози, а на 59-й – Дюшейн. Хозяева ответили одним голом – на 42-й минуте забил Коулман.

Российский защитник Никита Задоров заработал коэффициент полезности «+1», а форвард соперников Яков Тренин очков не набрал.

В параллельном матче в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Игра завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.



За победителей отличились Джейсон Дикинсон и Джонатан Тейвз. У гостей шайбу забросил Блейк Лизотт.