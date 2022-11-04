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«Нэшвилл» одолел «Калгари», у Задорова – «+1»

«Нэшвилл» одолел «Калгари», у Задорова – «+1»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Калгари Флэймз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.

На последней минуте первого периода счёт в матче открыл Марк Янковски. На первой минуте второго периода увеличил преимущество гостей Филип Форсберг, на 23-й минуте забил и Йози, а на 59-й – Дюшейн. Хозяева ответили одним голом – на 42-й минуте забил Коулман.

Российский защитник Никита Задоров заработал коэффициент полезности «+1», а форвард соперников Яков Тренин очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2022, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Янковски (Маккэррон, Смит) – 19:31 (5x5)   0:2 Форсберг (Дюшейн, Сиссонс) – 20:59 (5x5)   0:3 Йози (Джохансен, Форсберг) – 22:27 (5x4)   1:3 Коулман (Баклунд) – 41:43 (5x5)   1:4 Дюшейн (Гранлунд, Макдона) – 59:46 (en)

В параллельном матче в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Игра завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

За победителей отличились Джейсон Дикинсон и Джонатан Тейвз. У гостей шайбу забросил Блейк Лизотт.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2022, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 1
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Дикинсон (Джонс, Рос) – 32:54 (5x5)   1:1 Лизотт (Калиев, Уокер) – 36:24 (5x5)   2:1 Тэйвз (Маккейб, Атанасиу) – 61:31 (3x3)
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