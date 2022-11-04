«Нью-Джерси» прервал победную серию «Эдмонтона» благодаря двум голам за 7 секунд

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3, вследствие чего прервалась пятиматчевая победная серия хозяев льда.
В составе «Ойлерз» отличились Коннор Макдэвид, Дерек Райан и Леон Драйзайтль. У «Дэвилз» дублем отметился Майлз Вуд, также по шайбе на свой счёт записали Райан Грейвз и Йеспер Братт. Примечательно, что голы последних двух игроков состоялись с разницей в семь секунд, благодаря чему гости не только сравняли счёт, но и вышли вперёд, буквально перевернув игру.
25-летний звёздный канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, отметившийся заброшенной шайбой, записал также на свой счёт и результативный пас. Всего на его счету уже 24 (12+12) очка в 12 матчах текущего сезона. Именно Макдэвид уверенно возглавляет гонку бомбардиров в текущем сезоне, а его ближайшим преследователем является одноклубник – Леон Драйзайтль (5+17), также отметившийся голевой передачей.
24-летний белорусский нападающий «Дэвилз» Егор Шарангович провёл на льду 16 минут 8 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-1».
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