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«Нью-Джерси» прервал победную серию «Эдмонтона» благодаря двум голам за 7 секунд

«Нью-Джерси» прервал победную серию «Эдмонтона» благодаря двум голам за 7 секунд
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3, вследствие чего прервалась пятиматчевая победная серия хозяев льда.

В составе «Ойлерз» отличились Коннор Макдэвид, Дерек Райан и Леон Драйзайтль. У «Дэвилз» дублем отметился Майлз Вуд, также по шайбе на свой счёт записали Райан Грейвз и Йеспер Братт. Примечательно, что голы последних двух игроков состоялись с разницей в семь секунд, благодаря чему гости не только сравняли счёт, но и вышли вперёд, буквально перевернув игру.

25-летний звёздный канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, отметившийся заброшенной шайбой, записал также на свой счёт и результативный пас. Всего на его счету уже 24 (12+12) очка в 12 матчах текущего сезона. Именно Макдэвид уверенно возглавляет гонку бомбардиров в текущем сезоне, а его ближайшим преследователем является одноклубник – Леон Драйзайтль (5+17), также отметившийся голевой передачей.

24-летний белорусский нападающий «Дэвилз» Егор Шарангович провёл на льду 16 минут 8 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2022, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Макдэвид (Хайман, Нурс) – 09:20 (5x5)   1:1 Вуд (Бастиан, Маклауд) – 12:22 (5x5)   2:1 Райан (Бэрри, Холлоуэй) – 28:00 (5x5)   3:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри) – 29:26 (5x4)   3:2 Вуд (Хаула) – 41:14 (5x5)   3:3 Грейвз (Татар, Вуд) – 56:45 (5x5)   3:4 Братт (Марино, Хишир) – 56:52 (5x5)
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