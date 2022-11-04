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36 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Сан-Хосе» по буллитам

36 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Сан-Хосе» по буллитам
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Флорида Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 по буллитам.

К началу заключительной двадцатиминутки гости вели в счёте с преимуществом в две шайбы благодаря голам Александра Баркова и Радко Гудаса. Однако в третьем периоде хоккеистам «Шаркс» удалось не только сравнять счёт в матче, но и выйти вперёд – отличились Тимо Майер, Эрик Карлссон и Мэтт Беннинг. За минуту до конца основного времени гости всё-таки сравняли счёт усилиями Картера Вераге, переведя игру в овертайм. В серии штрафных бросков сильнее оказались игроки «Пантерз» благодаря единственному реализованному буллиту Сэма Райнхарта.

28-летний российский крайний нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов набрал 6-е (0+6) очко в сезоне, отметившись голевой передачей.

Отметим, что защитник «Шаркс» Эрик Карлссон, также совершивший в этой игре две голевые передачи, стал первым защитником за всю историю НХЛ с 10 голами в 13 матчах со старта сезона

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 36 бросков из 39. Его визави и коллега по амплуа из «Сан-Хосе» Джеймс Раймер совершил 38 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2022, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Барков (Лунделль, Ткачук) – 13:43 (5x4)   0:2 Гудас (Ткачук, Вераге) – 35:50 (5x5)   1:2 Майер (Барабанов, Карлссон) – 41:04 (5x3)   2:2 Карлссон (Бонино) – 46:34 (5x5)   3:2 Беннинг (Карлссон, Кутюр) – 51:48 (5x5)   3:3 Вераге (Ткачук, Лунделль) – 58:38 (6x4)   3:4 Райнхарт – 65:00 (ПБ)
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