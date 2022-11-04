36 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Сан-Хосе» по буллитам

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Флорида Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 по буллитам.

К началу заключительной двадцатиминутки гости вели в счёте с преимуществом в две шайбы благодаря голам Александра Баркова и Радко Гудаса. Однако в третьем периоде хоккеистам «Шаркс» удалось не только сравнять счёт в матче, но и выйти вперёд – отличились Тимо Майер, Эрик Карлссон и Мэтт Беннинг. За минуту до конца основного времени гости всё-таки сравняли счёт усилиями Картера Вераге, переведя игру в овертайм. В серии штрафных бросков сильнее оказались игроки «Пантерз» благодаря единственному реализованному буллиту Сэма Райнхарта.

28-летний российский крайний нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов набрал 6-е (0+6) очко в сезоне, отметившись голевой передачей.

Отметим, что защитник «Шаркс» Эрик Карлссон, также совершивший в этой игре две голевые передачи, стал первым защитником за всю историю НХЛ с 10 голами в 13 матчах со старта сезона

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 36 бросков из 39. Его визави и коллега по амплуа из «Сан-Хосе» Джеймс Раймер совершил 38 сейвов.