Сын Горди Хоу – об Овечкине: если и есть снайпер в НХЛ лучше, то я его не встречал

Марк Хоу, сын легендарного хоккеиста Национальной хоккейной лиги Горди Хоу, выразил восхищение игрой российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Я 27 лет работал скаутом. За это время было только три, может, четыре игрока, глядя на которых, я думал – вау. Овечкин – один из них. Всё из-за его броска и умения забивать. Сколько голов он забил из левого круга вбрасывания, и всё в девятки. Он большой, сильный и мощный. Чтобы хотеть забивать, хотеть быть лучшим снайпером, надо оставаться голодным до голов. У Алекса это получается, и я этому не удивлён.

Знаю, что если бы папа был здесь сейчас, он бы следовал за Алексом. У папы были отличные отношения с Уэйном, они с мамой ездили за Уэйном, пока он не побил рекорд по очкам. Уверен, папа с мамой и сейчас были бы тут, чтобы поддержать Алекса в этом великом достижении. Из-за денег и рынка свободных агентов хоккей сильно потерял в верности, поэтому приятно видеть успешные отношения [клуба с игроком]. Особенно в современном хоккее, это нечасто встретишь.

Столько всего должно сойтись, чтобы прийти к этому моменту – побить рекорд Горди или Уэйна. Должно быть здоровье, должен быть голод, рядом должны быть хорошие партнёры, потому что в одиночку этого не добиться. Надо быть довольным тем, где ты играешь. Это отличные отношения с владельцем, видно, что Ови в «Вашингтоне» любят. Он – культовый игрок, который продолжает взбираться по лестнице. Если и есть снайпер в НХЛ лучше, то я его не встречал. Побить любой рекорд Горди Хоу в НХЛ – это феноменальное достижение. Но дух соперничества внутри тебя должен говорить – окей, я стал вторым. Теперь впереди новая цель, мы идём за 99-м. У Алекса должен быть такой настрой, иначе бы он не был в этом положении. Знаю, что он обойдёт Горди, но пусть он на этом не останавливается. Пусть идёт дальше. Мой совет – наслаждайся этим процессом», — цитирует Марка Хоу NBC Sports.



Напомним, что в прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ Овечкин с «Детройт Ред Уингз» (1:3) забросил 786-ю шайбу в карьере за «Вашингтон», благодаря чему и сравнялся с показателем Горди Хоу по голам за один клуб. Всего в нынешнем сезоне Александр отметился 10 (6+4) результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-7».