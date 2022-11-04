«Он — король празднований». Защитник «Ванкувера» — о бурной реакции Кузьменко на хет-трик
Поделиться
Защитник «Ванкувер Кэнакс» Люк Шенн рассказал, что впечатлён празднованиями голов российского нападающего Андрея Кузьменко. В сегодняшнем матче с «Анахаймом» форвард оформил хет-трик, записал на свой счёт результативную передачу и помог хозяевам одержать победу со счётом 8:5.
«Этот парень — король празднований. Иногда он отдаёт голевую передачу и празднует её так, как будто сам забил гол (смеётся)», — цитирует защитника журналист Харман Дайал в своей соцсети.
В прошедшем матче с «Анахаймом» Кузьменко провёл на льду 15 минут, записал на свой счёт 4 очка (3+1) и был признан первой звездой встречи. В раздевалке после матча россиянин получил от партнёров по команде боксёрский пояс — приз лучшему игроку матча.
Комментарии
- 4 ноября 2022
-
09:21
-
09:08
-
09:00
-
08:51
-
08:30
-
08:23
-
08:11
-
07:48
-
07:43
-
07:34
-
07:31
-
07:29
-
07:11
-
07:01
-
06:51
-
06:46
-
06:40
-
06:33
-
06:25
-
06:13
-
06:10
-
06:03
-
05:53
-
05:43
-
05:43
-
05:33
-
05:25
-
05:16
-
05:09
-
04:50
-
04:41
-
04:38
-
04:07
-
03:43
-
03:28
Партнерский контент