Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он — король празднований». Защитник «Ванкувера» — о бурной реакции Кузьменко на хет-трик

«Он — король празднований». Защитник «Ванкувера» — о бурной реакции Кузьменко на хет-трик
Комментарии

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Люк Шенн рассказал, что впечатлён празднованиями голов российского нападающего Андрея Кузьменко. В сегодняшнем матче с «Анахаймом» форвард оформил хет-трик, записал на свой счёт результативную передачу и помог хозяевам одержать победу со счётом 8:5.

«Этот парень — король празднований. Иногда он отдаёт голевую передачу и празднует её так, как будто сам забил гол (смеётся)», — цитирует защитника журналист Харман Дайал в своей соцсети.

В прошедшем матче с «Анахаймом» Кузьменко провёл на льду 15 минут, записал на свой счёт 4 очка (3+1) и был признан первой звездой встречи. В раздевалке после матча россиянин получил от партнёров по команде боксёрский пояс — приз лучшему игроку матча.

Новость по теме
Кузьменко эмоционально отпраздновал свой первый хет-трик в карьере НХЛ
Новость по теме
Хет-трик и голевая Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Анахайм» в матче с 13 голами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022