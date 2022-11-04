«Он — король празднований». Защитник «Ванкувера» — о бурной реакции Кузьменко на хет-трик

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Люк Шенн рассказал, что впечатлён празднованиями голов российского нападающего Андрея Кузьменко. В сегодняшнем матче с «Анахаймом» форвард оформил хет-трик, записал на свой счёт результативную передачу и помог хозяевам одержать победу со счётом 8:5.

«Этот парень — король празднований. Иногда он отдаёт голевую передачу и празднует её так, как будто сам забил гол (смеётся)», — цитирует защитника журналист Харман Дайал в своей соцсети.

В прошедшем матче с «Анахаймом» Кузьменко провёл на льду 15 минут, записал на свой счёт 4 очка (3+1) и был признан первой звездой встречи. В раздевалке после матча россиянин получил от партнёров по команде боксёрский пояс — приз лучшему игроку матча.