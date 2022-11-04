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Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко признан первой звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко признан первой звездой игрового дня НХЛ
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Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

26-летний форвард «косаток» оформил свой первый хет-трик в НХЛ и сделал результативную передачу в матче с «Анахайм Дакс» (8:5). Кузьменко провёл на льду 16 минут и 38 секунд, из которых 2 минуты и 22 секунды нападающий находился на площадке при игре в большинстве. Показатель полезности по итогам матча составил «+3».

В прошедшем сезоне Кузьменко провёл 61 матч в составе петербургского СКА, в которых набрал 67 очков (27+40) и стал вторым бомбардиром и четвёртым ассистентом регулярного чемпионата КХЛ (45 очков; 20+33).

Второй звездой игрового дня НХЛ признан форвард «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, третьей — нападающий Андерс Ли из «Нью-Йорк Айлендерс». Оба забросили по одной шайбе и сделали по результативной передаче.

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