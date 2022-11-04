Овечкин сфотографировался с Марком Хоу. Россиянин повторил многолетний рекорд его отца

Сегодня прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Детройте не стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу на 28-й минуте игры и повторил рекорд легендарного Горди Хоу по количеству голов за один клуб Национальной хоккейной лиги. Канадец 786 раз отличился как раз за «Детройт Ред Уингз». Александр сделал совместное фото с сыном легендарного нападающего Марком Хоу.
Таким образом, на счету Овечкина стало 786 заброшенных шайб в 1286 матчах. Отставание от Хоу, на счету которого 801 гол, сократилось до 15 шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).
- 4 ноября 2022
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