Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин сфотографировался с Марком Хоу. Россиянин повторил многолетний рекорд его отца

Овечкин сфотографировался с Марком Хоу. Россиянин повторил многолетний рекорд его отца
Комментарии

Сегодня прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Детройте не стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу на 28-й минуте игры и повторил рекорд легендарного Горди Хоу по количеству голов за один клуб Национальной хоккейной лиги. Канадец 786 раз отличился как раз за «Детройт Ред Уингз». Александр сделал совместное фото с сыном легендарного нападающего Марком Хоу.

Таким образом, на счету Овечкина стало 786 заброшенных шайб в 1286 матчах. Отставание от Хоу, на счету которого 801 гол, сократилось до 15 шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).

Овечкин творит историю на наших глазах! Догнал великого Хоу, повторив мощный рекорд в НХЛ! Овечкин творит историю на наших глазах! Догнал великого Хоу, повторив мощный рекорд в НХЛ!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022