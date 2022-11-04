Овечкин грубо снёс молодую звезду «Детройта», Кузнецов схватил за шею Рэймонда

Российские хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились несколькими грубыми поступками во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (1:3).



В конце второго периода встречи капитан «столичных» на выходе из зоны грубо встретил 21-летнего немецкого защитника «красных крыльев» Морица Зайдера, попав молодому хоккеисту в колено и сбив его с ног. Кузнецов же повздорил с 20-летним шведским нападающим «Детройта» Лукасом Рэймондом. Евгений несколько раз пихнул форварда клюшкой, а затем схватил его за шею и что-то сказал. И Овечкин, и Кузнецов получили за эти моменты двухминутные удаления.

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В прошедшем матче Овечкин отличился заброшенной шайбой, а Кузнецов отметился результативной передачей. «Вашингтон» потерпел третье поражение кряду.