«Сейчас в нашем составе много травм». Овечкин — о повреждениях ключевых игроков команды

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетовал на большое количество травм в составе «столичных» и отметил хорошую игру партнёров по команде, которые заменили выбывших из строя хоккеистов.

«Сейчас в нашем составе много травм, но ребята, которые заменяют выбывших из строя, делают довольно хорошую работу. Они борются в каждом матче, и мы набираем очки. Очевидно, что сегодняшняя игра была тяжёлой, но вы знаете, что нам просто нужно двигаться дальше», — цитирует Овечкина Washington Post.

У «столичных» в списке травмированных находится сразу семь хоккеистов. Это нападающие Никлас Бекстрём (до января 2023 года), Том Уилсон (до декабря), Карл Хагелин (до середины ноября), Коннор Браун (до мая 2023 года), Ти Джей Оши (до начала ноября) и Бек Маленстин (до начала ноября), а также защитник Джон Карлсон (до начала ноября).