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Реакция голкипера «Тампа-Бэй» Василевского на 52 сейва в матче с «Каролиной»

Реакция голкипера «Тампа-Бэй» Василевского на 52 сейва в матче с «Каролиной»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 по буллитам.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский завершил матч с 52 отражёнными бросками, едва не повторив личный рекорд по сейвам в матче регулярного чемпионата НХЛ. В марте 2019 года Василевский отразил 54 броска во встрече с «Вашингтон Кэпиталз», что является клубным рекордом по отражённым броскам в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В одном из эпизодов встречи в объективы камер попала реакция вратаря на сложнейший матч с «ураганами». Василевский снял маску и тяжело выдохнул.

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«Тампа» прервала свою трёхматчевую победную серию и потерпела пятое поражение в 11 матчах текущего сезона.

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