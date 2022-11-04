Вратарь «Аризоны» выдал шайбу точно на клюшку форварду «Далласа» и пропустил курьёзный гол

В Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Даллас Старз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 7:2.

В самом начале третьего периода при счёте 5:0 в пользу гостей голкипер хозяев Карел Веймелка вышел из ворот, чтобы подобрать шайбу. Вратарь растерялся и отдал точный пас сопернику, которым был форвард «Далласа» Джейми Бенн. Нападающему не составило особого труда отправить шайбу в пустые ворота. Примечательно, что для капитана «звёзд» эта шайба стала первой в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Даллас» на данный момент находится на втором месте в таблице Западной конференции. Команда набрала 15 очков в 11 играх. «Аризона» занимает 14-ю строчку в таблице Западной конференции.