Вратарь «Аризоны» выдал шайбу точно на клюшку форварду «Далласа» и пропустил курьёзный гол

В Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Даллас Старз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 7:2.
В самом начале третьего периода при счёте 5:0 в пользу гостей голкипер хозяев Карел Веймелка вышел из ворот, чтобы подобрать шайбу. Вратарь растерялся и отдал точный пас сопернику, которым был форвард «Далласа» Джейми Бенн. Нападающему не составило особого труда отправить шайбу в пустые ворота. Примечательно, что для капитана «звёзд» эта шайба стала первой в сезоне.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Даллас» на данный момент находится на втором месте в таблице Западной конференции. Команда набрала 15 очков в 11 играх. «Аризона» занимает 14-ю строчку в таблице Западной конференции.
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