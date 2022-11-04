Сорокин отреагировал на неспортивное поведение вратаря «Сент-Луиса»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Матч закончился победой гостей со счётом 5:2.

В конце второго периода, когда команды покидали лёд и отправлялись в раздевалку, вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон спровоцировал контакт с российским голкипером «островитян» Ильёй Сорокиным, ударив его плечом. После матча в интервью россиянин отреагировал на неспортивное поведение канадского визави.

«Да, это было весело, но я был расслаблен и спокоен», — цитирует Сорокина журналист Стефен Рознер в своей соцсети.

«Блюзмены» потерпели шестое поражение подряд после трёх побед на старте чемпионата НХЛ. «Айлендерс» одержали пятую победу подряд.