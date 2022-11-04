Дементьев: планов «Вашингтона» мы не знаем, нам важно выступление Овечкина

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал повторение форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным рекорда по голам за один клуб.
«Я рад за Александра и за то, что ему покоряются новые вершины. Не думаю, что Овечкин обращает внимание на то, что принесёт ему каждый следующий гол и каких великих хоккеистов он обгонит. У него стоит своя цель, в том числе рекорд Гретцки, к которой он планомерно идёт твёрдыми шагами.
Третье подряд поражение «Вашингтона»? Здесь меньше вопросов к Овечкину. Комплектование и подбор игроков зависят от скаутской службы и генерального менеджера. Кого выпускают на лёд и с каким игровым временем – это зависит от главного тренера. Главная задача Александра – это выходить и делать свою работу, быть в форме, играть активно, агрессивно и продуктивно. Что он и делает. В Северной Америке есть прекрасный принцип, которому нужно следовать и в других лигах: тренеры тренируют, игроки играют, менеджеры занимаются своими делами. Какие планы у «Вашингтона», мы не знаем. Может, они обновляют состав или делают ставки на других игроков. Нам в этом случае важно выступление Овечкина, который показывает стабильность и радует всех болельщиков в мире», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».
Напомним, в прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (1:3) Овечкин забросил свою 786-ю шайбу в карьере за «Вашингтон», благодаря чему сравнялся с показателем Горди Хоу по голам за один клуб. Всего в нынешнем сезоне Александр отметился 10 (6+4) результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-7».
- 4 ноября 2022
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