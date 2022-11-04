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«Куньлунь» одержал волевую победу в матче со «Спартаком» в Москве

«Куньлунь» одержал волевую победу в матче со «Спартаком» в Москве
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Куньлунем». Победу в матче одержала китайская команда со счётом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче, пока на последней минуте второго периода голевую засуху не прервал бросок хоккеиста хозяев Ильи Талалуева. Однако в третьем периоде гостям удалось перевернуть игру и забросить три шайбы, авторами которых стали Джейсон Фрэм, Тай Шульц и Брэндон Ип.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2022, пятница. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Талалуев (Брынцев, Цыплаков) – 39:11 (5x5)   1:1 Фрэм (Шульц) – 42:42 (5x5)   1:2 Шульц (Вон, Николлс) – 48:47 (4x4)   1:3 Ип (Фрэм, Родевальд) – 49:34 (5x5)

«Куньлунь» прервал серию поражений и одержал лишь вторую победу в последних восьми матчах. «Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд. Следующий матч московский клуб проведёт на выезде с нижегородским «Торпедо» 7 ноября.

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