Разин пошутил над Мартемьяновым, которого оштрафовали

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин с юмором отреагировал на новость о штрафе наставника «Сибири» Андрея Мартемьянова. Ранее КХЛ оштрафовала Мартемьянова за неприличный жест, который тот показал в адрес арбитра во время матча КХЛ с «Авангардом» (2:3). Денежный штраф за подобные вещи составляет от 100 до 500 тыс. рублей.
«Андрюха, я пошутил. И, кстати, ты опоздал на шаг! Догоняй», — написал Разин в своём телеграм-канале.
Слова Разина — отсылка к его собственному штрафу. Ранее к нему применялись санкции за критику в адрес судей. Также за аналогичное поведение был наказан наставник СКА Роман Ротенберг.
После того случая Разин написал в своём телеграм-канале: «Предлагаю передать эстафету Андрею Алексеичу Мартемьянову. Тю-тю-тю-тю каждый может сказать, а вот на 300 тысяч «бахнуть» могут единицы».
- 4 ноября 2022
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