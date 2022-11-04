Разин пошутил над Мартемьяновым, которого оштрафовали

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин с юмором отреагировал на новость о штрафе наставника «Сибири» Андрея Мартемьянова. Ранее КХЛ оштрафовала Мартемьянова за неприличный жест, который тот показал в адрес арбитра во время матча КХЛ с «Авангардом» (2:3). Денежный штраф за подобные вещи составляет от 100 до 500 тыс. рублей.

«Андрюха, я пошутил. И, кстати, ты опоздал на шаг! Догоняй», — написал Разин в своём телеграм-канале.



Слова Разина — отсылка к его собственному штрафу. Ранее к нему применялись санкции за критику в адрес судей. Также за аналогичное поведение был наказан наставник СКА Роман Ротенберг.



После того случая Разин написал в своём телеграм-канале: «Предлагаю передать эстафету Андрею Алексеичу Мартемьянову. Тю-тю-тю-тю каждый может сказать, а вот на 300 тысяч «бахнуть» могут единицы».