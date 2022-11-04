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«Витязь» обыграл «Трактор» и прервал победную серию челябинцев

«Витязь» обыграл «Трактор» и прервал победную серию челябинцев
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В Челябинске на стадионе «Арена Трактор им. Валерия Белоусова» состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. «Трактор» принимал «Витязь».

Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу подмосковного клуба.

Уже в первом периоде гости забросили две шайбы. Александр Яремчук с передач Скотта Уилсона и Алексея Волгина открыл счёт. А на 16-й минуте Степан Старков удвоил преимущество «Витязя», ему ассистировал Жереми Руа.

В начале второго периода Кирилл Рассказов с передачи Владислава Кары увеличил счёт. Но вскоре Антон Бурдасов с паса Сергея Калинина отыграл одну шайбу.

В третьем периоде на голы Владимира Галузина и Кары хозяева ответили точным броском Максима Шабанова. У «Трактора» результативную передачу сделал Сергей Телегин, а у «Витязя» — Яремчук, Галузин и Волгин.

«Витязь» набрал 30 очков, команда занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 25 очками располагается на девятом месте на Востоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2022, пятница. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Витязь
Московская область
0:1 Яремчук (Уилсон, Волгин) – 03:46 (5x5)   0:2 Старков (Руа) – 16:24 (5x5)   0:3 Рассказов (Кара) – 25:21 (5x5)   1:3 Бурдасов (Калинин) – 35:33 (5x4)   1:4 Галузин (Яремчук) – 40:33 (5x5)   1:5 Кара (Галузин, Волгин) – 43:46 (5x4)   2:5 Шабанов (Телегин) – 44:27 (5x5)
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