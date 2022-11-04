Защитника «Сочи» удалили до конца матча за колющий удар

В эти минуты в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местная «Северсталь» принимает «Сочи». В первом периоде был удалён защитник гостей Брэндон Гормли. Его удалили за колющий удар соперника. Кроме того, в ворота «Сочи» был назначен буллит, который не реализовал Юрий Платонов.

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Матч продолжается. После 10 минут игры счёт в этой встрече пока не открыт.

«Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав всего девять очков. «Северсталь» находится на девятом месте в той же конференции. Команда из Череповца набрала 23 очка.