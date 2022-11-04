Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин: «Трактор» уступил «Витязю» в движении

Гатиятулин: «Трактор» уступил «Витязю» в движении
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу «Витязя».

«В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков. Несмотря на счёт, поддерживали нас весь матч. Спасибо за поддержку.

По игре – уступили в движении, особенно в первом периоде. Допустили ошибки в обороне, за которые соперник нас наказал.

Замена вратаря была вынуждена, нужно было встряхнуть команду, поэтому поменяли Алексея Мельничука и выпустили Илью Проскурякова», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Трактора».

«Витязь» набрал 30 очков, команда занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 25 очками располагается на девятом месте на Востоке.

Новость по теме
«Витязь» обыграл «Трактор» и прервал победную серию челябинцев
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022