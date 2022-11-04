Гатиятулин: «Трактор» уступил «Витязю» в движении

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу «Витязя».



«В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков. Несмотря на счёт, поддерживали нас весь матч. Спасибо за поддержку.



По игре – уступили в движении, особенно в первом периоде. Допустили ошибки в обороне, за которые соперник нас наказал.



Замена вратаря была вынуждена, нужно было встряхнуть команду, поэтому поменяли Алексея Мельничука и выпустили Илью Проскурякова», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Трактора».

«Витязь» набрал 30 очков, команда занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 25 очками располагается на девятом месте на Востоке.