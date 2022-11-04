«Авангард» с «Лигой Спорта» запустит проект сети франшиз хоккейной школы клуба
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ХК «Авангард» совместно с «Лигой Спорта» запустит проект сети франшиз хоккейной школы клуба.
Региональные партнёры будут получать право на использование бренда «Авангард». Им также передадут адаптированные методики обучения детей и подготовки тренеров, комплекты бизнес-материалов и бизнес-технологий. Первоначальную подготовку, обучение и сертификацию наставники будут проходить под контролем хоккейной Академии «Авангард». А в процессе развития франшизы юных учеников школ станут заносить в единую базу игроков, позволяющую оценить потенциал каждого и пригласить наиболее способных ребят старше 13 лет на поступление в Академию.
Подробнее об этом представители клуба и организации-партнёра рассказали журналистам на пресс-конференции.
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