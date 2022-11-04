Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» с «Лигой Спорта» запустит проект сети франшиз хоккейной школы клуба

«Авангард» с «Лигой Спорта» запустит проект сети франшиз хоккейной школы клуба
Комментарии

ХК «Авангард» совместно с «Лигой Спорта» запустит проект сети франшиз хоккейной школы клуба.

Региональные партнёры будут получать право на использование бренда «Авангард». Им также передадут адаптированные методики обучения детей и подготовки тренеров, комплекты бизнес-материалов и бизнес-технологий. Первоначальную подготовку, обучение и сертификацию наставники будут проходить под контролем хоккейной Академии «Авангард». А в процессе развития франшизы юных учеников школ станут заносить в единую базу игроков, позволяющую оценить потенциал каждого и пригласить наиболее способных ребят старше 13 лет на поступление в Академию.

Подробнее об этом представители клуба и организации-партнёра рассказали журналистам на пресс-конференции.

Новость по теме
«Авангард» шуткой отреагировал на то, что Буше забивает «Сибири» в каждом матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022