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«Северсталь» в серии буллитов обыграла «Сочи»

«Северсталь» в серии буллитов обыграла «Сочи»
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился заключительный матч дня в регулярном чемпионате КХЛ. «Северсталь» принимала «Сочи». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:4 Б.

В концовке первого периода Робин Пресс вывел хозяев вперёд, открыв счёт. Но во втором периоде гости забросили три безответные шайбы. В составе сочинцев отличились Дмитрий Завгородний, Никита Феоктистов и Юрий Александров.

Но в третьем периоде хозяевам удалось отыграться. В промежутке с 50-й по 58-ю минуту «Северсталь» забросила три шайбы. Пресс оформил дубль, а ещё по результативному броску нанесли Илья Иванцов и Дмитрий Моисеев. В овертайм за шесть секунд до конца основного времени игру перевёл Никита Попугаев. В серии буллитов победную шайбу забросил Руслан Абросимов.

«Северсталь» набрала 25 очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 10 очками занимает последнее место в Восточной конференции.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2022, пятница. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 4
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Пресс (Лишка, Иванцов) – 19:56 (5x4)   1:1 Завгородний (Николаев) – 21:36 (5x5)   1:2 Феоктистов (Морроу, Точицкий) – 24:12 (5x4)   1:3 Александров (Точицкий) – 33:46 (5x5)   2:3 Пресс (Хлыстов) – 50:01 (5x5)   3:3 Иванцов (Морозов, Тимашов) – 51:20 (5x5)   4:3 Моисеев (Думбадзе, Гуслистов) – 58:49 (5x5)   4:4 Попугаев (Морроу, Стальнов) – 59:54 (5x5)   5:4 Абросимов – 65:00 (ПБ)
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