Альмквист: «Трактор» оказался не готов к первому периоду матча с «Витязем»

Защитник «Трактора» Адам Альмквист прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Встреча закончилась со счётом 5:2. Альмквист признался, что «Трактор» не смог настроиться на начальный отрезок встречи.



«Витязи» сильно отыграли первый период, и мы к этому оказались не готовы. В предыдущих матчах мы не позволяли соперникам забивать голы, но в этот раз слабо начали игру и сразу же пропустили дважды. Такие матчи случаются, надо просто забыть об этом и двигаться дальше. После травмы Манухова мы играли в пять защитников, это было непросто, но я не чувствовал себя сильно уставшим. Надеюсь, что с Романом всё будет хорошо», — приводит слова Альмквиста пресс-служба КХЛ.

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