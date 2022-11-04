Форвард «Северстали» Иванцов: проспали второй период матча с «Сочи»

Нападающий «Северстали» Илья Иванцов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи». Встреча завершилась со счётом 5:4 Б.
«Хорошо начали, но проспали второй период. Соперник много играл в меньшинстве, мы не забили, им это придало силы. Пропустили обидную шайбу в концовке. Серия поражений? Давило, наверное, сразу после матча, потом стараешься забыть и выходить на следующую игру, не помня прошлые результаты», — приводит слова Иванцова пресс-служба «Северстали».
В концовке первого периода Робин Пресс вывел хозяев вперёд, открыв счёт. Но во втором периоде гости забросили три безответные шайбы. В составе сочинцев отличились Дмитрий Завгородний, Никита Феоктистов и Юрий Александров.
Но в третьем периоде хозяевам удалось отыграться. В промежутке с 50-й по 58-ю минуту «Северсталь» забросила три шайбы. Пресс оформил дубль, а ещё по результативному броску нанесли Илья Иванцов и Дмитрий Моисеев. В овертайм за шесть секунд до конца основного времени игру перевёл Никита Попугаев. В серии буллитов победную шайбу забросил Руслан Абросимов.
«Северсталь» набрала 25 очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 10 очками занимает последнее место в Восточной конференции.
- 4 ноября 2022
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