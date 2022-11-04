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Хет-трик Рантанена помог «Колорадо» обыграть «Коламбус» в Тампере

Хет-трик Рантанена помог «Колорадо» обыграть «Коламбус» в Тампере
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В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся вынесенный матч регулярного чемпионата НХЛ. «Колорадо Эвеланш» встречался с «Коламбус Блю Джекетс».

Матч закончился победой «лавин» со счётом 6:3. Уже в первом периоде «Колорадо» забросил две шайбы. На второй минуте счёт открыл Логан О’Коннор, а ещё через 10 минут отличился Джей Ти Комфер.

В начале второго периода Микко Рантанен забросил третью шайбу своей команды, порадовав финскую публику. Но в дальнейшем «Коламбусу» удалось отыграться. Во втором периоде по шайбе забросили Якуб Ворачек и Патрик Лайне, а в начале третьего периода равновесие в счёте восстановил Лиам Фуди.

Впрочем, Рантанен и Кайл Макар довели дело до победы своей команды. Рантанен в этой встрече набрал 4 (3+1) очка. Ассистентский хет-трик на счету Натана Маккиннона. Макар набрал 3 (1+2) очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2022, пятница. 21:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 О'Коннор (Ньюхук, Джонсон) – 01:36 (5x5)   2:0 Комфер (Тэйвз, Жирар) – 12:27 (5x4)   3:0 Рантанен (Родригес) – 20:35   3:1 Ворачек (Лайне, Веренски) – 21:35 (5x4)   3:2 Лайне (Годро, Дженнер) – 27:16 (5x5)   3:3 Фуди (Робинсон, Бин) – 42:32 (5x5)   4:3 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 48:54 (5x4)   5:3 Макар (Маккиннон, Рантанен) – 50:49 (5x5)   6:3 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 58:56 (en)
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