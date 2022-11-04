Хет-трик Рантанена помог «Колорадо» обыграть «Коламбус» в Тампере

В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся вынесенный матч регулярного чемпионата НХЛ. «Колорадо Эвеланш» встречался с «Коламбус Блю Джекетс».
Матч закончился победой «лавин» со счётом 6:3. Уже в первом периоде «Колорадо» забросил две шайбы. На второй минуте счёт открыл Логан О’Коннор, а ещё через 10 минут отличился Джей Ти Комфер.
В начале второго периода Микко Рантанен забросил третью шайбу своей команды, порадовав финскую публику. Но в дальнейшем «Коламбусу» удалось отыграться. Во втором периоде по шайбе забросили Якуб Ворачек и Патрик Лайне, а в начале третьего периода равновесие в счёте восстановил Лиам Фуди.
Впрочем, Рантанен и Кайл Макар довели дело до победы своей команды. Рантанен в этой встрече набрал 4 (3+1) очка. Ассистентский хет-трик на счету Натана Маккиннона. Макар набрал 3 (1+2) очка.
- 4 ноября 2022
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