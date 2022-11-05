Лайне о поражении от «Колорадо»: как человек я рад за Рантанена, а как хоккеист — не очень

Финский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне был рад провести матч перед родной публикой, однако форвард остался недоволен результатом встречи с «Колорадо Эвеланш» (3:6). Финн набрал два (1+1) очка. Победная шайба и хет-трик на счету соотечественника Лайне финского нападающего «лавин» Микко Рантанена.
«Да, это было весело для болельщиков, но не для «Коламбуса». Как болельщик и как человек я рад за Рантанена, а как хоккеист — не очень.
Болельщики на трибунах наслаждалась сегодняшним матчем, и это положительный момент. Я думаю, что они болели за обе команды. Было весело играть, но проигрывать в таком матче — это не очень хорошее чувство», — цитирует Лайне официальный сайт НХЛ.
Примечательно, что Рантанен забил победный гол в матче в большинстве, когда за нарушение правил штраф отбывал Лайне.
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