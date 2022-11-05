Коваленко: в «Ак Барсе» много тех, кто любит играть на рояле, и мало тех, кто его таскает

Чемпион Олимпийских игр Андрей Коваленко считает, что проблема «Ак Барса» кроется не только в тренерском штабе, но и в комплектовании состава руководством клуба.

«Когда в «Ак Барсе» работал Рафик Якубов, то Казань думала не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем, была стратегия развития. Сейчас пришли молодые менеджеры — и, наоборот, сделали ставку на сегодня, скупив всё, что блестит. Это всегда рискованно. На мой взгляд, эта осень заставляет по-новому взглянуть на работу в «Ак Барсе» и менеджмента, и Дмитрия Квартальнова, вот что главное.

«Фишка» Квартальнова — доверие молодым, а значит, и работа на будущее команды. Это началось ещё в «Северстали» и «Сибири», затем были ЦСКА и «Локомотив», а завершилось «Ак Барсом». В каждой из этих команд тренер рисковал и давал путёвку в жизнь целому пласту молодых хоккеистов. За счёт подпитки молодой кровью тот же «Ак Барс» при Квартальнове смотрелся целостно и играл стабильно. Да, была критика из-за упрощённого стиля игры, но команда держала свой уровень, всегда шла в лидерах. Этой осенью какой-то системности в исполнении «Ак Барса» мы, к сожалению, не видим. Сделана ставка на ветеранов, а молодёжь немного в тени. Но опыт команду пока не вытягивает. Есть риск повторения ситуации почти 20-летней давности, когда «дрим-тим» из Казани разочаровала.

Кто виноват? Результата нет, значит, вопросы — ко всем. Бросается в глаза, что команда собрана однобоко, очень много людей, которые любят играть на рояле, и очень мало тех, кто его готов таскать. Если говорить о тренерах, то, наверное, пока нет полного контакта с командой. На мой взгляд, Знарок страдает из-за того, что рядом нет помощника уровня Витолиньша. Мало шансов получает молодёжь, с её стороны мало прогресса. Тот же Воронков и год, и два назад смотрелся ярче и был мотором команды. Как и Панюков. Список можно продолжать», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

Казанский клуб после 25 матчей регулярного чемпионата занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Ак Барс» 6 ноября в Череповце сыграет с «Северсталью».