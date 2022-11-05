Главный тренер женской сборной России: не все российские голкиперы КХЛ — оплот надёжности

Главный тренер женской сборной России по хоккею Александр Зыбин прокомментировал мощное выступление СКА в новом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ и выделил сильные стороны питерского клуба. Специалист отметил влияние голкиперов-иностранцев на игру в КХЛ.

«Армейцы стабильно играют. Видно, что работа в межсезонье проведена плодотворная. С составом угадали. Есть опытные игроки, которыми усилились перед стартом нового сезона. Плюс приобретенная молодёжь и свои воспитанники. Идёт хорошая ротация состава. Кто-то подустал — сразу меняют.

Раньше СКА за счёт большинства решал многие игры. Плюс мастерство отдельных хоккеистов, способных обыграть накоротке соперников, создать голевую ситуацию из ничего. А сейчас сила армейцев — в движении. Как раз за счёт молодости, скорости и создаются моменты.

Без голкиперов-иностранцев хоккей стал немножко другим в КХЛ. Вспомните, если взять прошлый сезон, был только один россиянин в первой пятёрке лучших вратарей, остальные — легионеры. Они усиливали свои команды, поэтому и шло настоящее противостояние, ровный чемпионат. А сейчас не все российские голкиперы — оплот надёжности. По этой причине и наблюдается некое выравнивание сил в таблице. Да и все команды омолодились», — цитирует Зыбина «Спорт уик-энд».

После 26 сыгранных матчей питерский клуб занимает первое место в общей таблице КХЛ, уступив всего в двух встречах. Отрыв от московских армейцев, занимающих второе место, составляет 11 очков.