Нападающий «Салавата» Хо-Сэнг: у нас один из лучших тренерских штабов в КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг рассказал о своем восстановлении, а также поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне. Старт чемпионата для уфимцев не задался, но затем команда нашла свою игру и после 25 матчей располагается на втором месте в таблице Восточной конференции.
«Я чувствую себя намного лучше. За последние пару месяцев мое физическое состояние стало лучше. Старательно работаю, хочется вернуться в строй как можно быстрее. Моя рука всё лучше с каждым днём, и я наслаждаюсь прогрессом. Никаких дат сейчас я назвать не могу. Но темпы моего восстановления хорошие. Сейчас начнётся полноценный этап реабилитации. Сначала, как только я сниму гипс, моя ладонь будет закостеневшей, неотзывчивой. Мне будет сложно даже пошевелить пальцами. Так что мне нужно будет много и усердно работать, постепенно улучшая кондиции, пока не вернутся прежний контроль над клюшкой и бросок.
«Салават» плохо начал чемпионат, но сейчас команда находится среди лидеров КХЛ? Думаю, что у нас один из лучших тренерских штабов в лиге. У главного тренера Виктора Козлова очень большой опыт, в том числе международный, а также опыт игры в НХЛ. Он передаёт его команде. И это здорово, что классный хоккеист становится классным хоккейным тренером, что бывает далеко не всегда. Вдобавок у нас команда настоящих профессионалов, которые отлично знают свое дело. Начало сезона – всегда сложный период, для всех без исключения – новая команда, новые игроки, новые лица, нужно разобраться в возможностях каждого игрока. Важно сравнить команду сейчас и то, какой она была в начале сезона, чтобы увидеть прогресс и понять, насколько лучше «Салават Юлаев» уже стал и все еще может стать», — цитирует нападающего «Горобзор.ру».
Напомним, форвард получил травму в первом матче сезона уфимцев с питерским СКА (2:3 ОТ). В дебютной игре Хо-Сэнг отдал результативную передачу. По информации «Чемпионата», 26-летний нападающий вернётся в состав «Салавата» не раньше декабря 2022 года.
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