Бывший тренер «Авангарда» объяснил, чем отличаются хоккеисты НХЛ и КХЛ

Бывший тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал, в чём отличия игры в КХЛ и НХЛ. Специалист отметил снижение уровня игры в КХЛ после отъезда многих легионеров.

«В каждой команде КХЛ есть игроки, способные решить результат матча. Где-то их больше, где-то их меньше. Конечно, уровень хоккея в лиге (после отъезда многих легионеров — Прим. «Чемпионата») стал значительно ниже, чем он был. Вопрос в другом. Если чемпионат также будет продолжаться, то думаю, молодые ребята за счёт игр могут прибавить в мастерстве.



Скорости неплохие по движению. Единственное – скорости не хватает по техническому выполнению: это быстрые руки и быстрота принятия решений. В этом плане торможение, конечно, есть. В НХЛ видно, что руки побыстрее и быстрота принятия решений несколько другая. Конечно, если говорить о системности, там чётче и жёстче выполняют конкретные тактические схемы: позиционная оборона, например, создание численного преимущества на ограниченном участке в обороне, чтобы отобрать и перейти в атаку. У нас это не всегда просматривается.



Если говорить о построении обороны в зоне соперника, то тоже на начальном этапе периода, игры чётко виден рисунок, а в середине, в конце каждого из периодов теряется рисунок. Задание даётся, но в конце периода не выполняется: или фон утомления появляется, или обученности не хватает. Как говорят обычно игроки: «Я хотел как лучше». На это тренер говорит: «Не-не-не, делай лучше правильно», — сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.