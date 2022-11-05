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Голкипер «Авангарда» Василий Демченко представил свой новый шикарный шлем

Голкипер «Авангарда» Василий Демченко представил свой новый шикарный шлем
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Голкипер «Авангарда» Василий Демченко представил свой новый шикарный шлем. Шлем выполнен в клубных красно-чёрных цветах, на нём изображён ястреб и написано прозвище вратаря — Vazza.

Фото: телеграм-канал «Авангарда»

Фото: телеграм-канал «Авангарда»

Фото: телеграм-канал «Авангарда»

В составе омского «Авангарда» голкипер принял участие в 20 матчах текущего сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ, в которых одержал 12 побед. Процент отражённых бросков составил 91,5%. Всего на счету Демченко 254 матча в КХЛ, процент отражённых бросков — 92,4%, коэффициент надёжности — 2,34. Ранее вратарь выступал за «Трактор» и «Металлург».

«Авангард» в текущем сезоне набрал 27 очков за 26 матчей и располагается на шестой строчке в таблице Восточной конференции. Следующий матч омский клуб проведёт завтра, 6 ноября, с подмосковным «Витязем». Матч пройдёт в Омске, начало встречи запланировано на 13:30 мск.

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