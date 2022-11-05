Андрей Разин ответил Сушинскому на его слова про игру «Северстали» в последнее время
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин ответил на слова бывшего президента «Авангарда», легендарного нападающего омского клуба в прошлом и чемпиона мира — 2008 в составе сборной России Максима Сушинского об игре череповецкой команды в последнее время.
«Спасибо, Максим! Постараемся всё-таки прыгнуть!» — написал Разин в своём телеграм-канале.
Напомним, сегодня Сушинский заявил, что «Разин делает сами знаете из чего конфетку, но выше одного места не прыгнешь».
После победы над «Сочи» во вчерашнем матче (5:4 ОТ) череповчане прервали свою шестиматчевую серию поражений и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 25 очков. Следующий матч «Северсталь» проведёт 6 ноября с казанским «Ак Барсом».
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