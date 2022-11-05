Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу «Локомотива» над «Торпедо» (4:0), а также сказал, что ярославскому клубу «не настолько важно сыграть «на ноль», насколько важно сыграть качественно в обороне в целом».

«Быстрая игра, в которой обе команды старались играть на встречных курсах. У нас это получилось лучше. Не скажу, что мы изучили игру «Торпедо» досконально. График игр не позволяет это сделать. Но наши хоккеисты выполнили те игровые нюансы, которые мы их просили выполнить.

Чем больше сегодня доволен – игрой в обороне или реализацией моментов? У меня уже давно нет таких комплексов. Не настолько важно сыграть «на ноль», насколько важно сыграть качественно в обороне в целом. И голы нужно забивать нападающим. Но игры разные бывают, иногда и счёт скользкий, и матчи тяжёлые. Поэтому мы давно отошли от оценки по количеству заброшенных или пропущенных шайб, мы анализируем и ищем плюсы и минусы во всех ситуациях», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

После победы «Локомотив» поднялся на третью строчку в таблице Западной конференции, набрав 37 очков. Следующий матч «Локомотив» сыграет в гостях с ЦСКА 7 ноября.