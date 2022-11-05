Форвард «Локомотива» Каюмов: Никитин не позволит играть «тяп-ляп» или «шаляй-валяй»

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов поделился мыслями после победы в матче с «Торпедо» (4:0) и рассказал, что главный тренер ярославцев Игорь Никитин не позволяет игрокам расслабляться.

«Много играли в меньшинстве и в обороне сегодня. Тяжёленькая игра получилась. Это уже третья игра с «Торпедо», и, наверное, можно сказать, что мы полностью разобрали соперника. Мы знали, как действовать в атаке, в обороне и в средней зоне. Когда мы играем в свой хоккей, то можем обыграть любого соперника. Сегодня две шайбы забили после подставления. Это правила нашей игры – при игре в зоне атаки один игрок должен быть на пятаке. Если защитники грамотно набрасывают шайбу, то или подставление или добивание всегда возможно.

Мы набрали хороший ход, но нам есть куда стремиться и в чём добавлять. Несмотря на четыре победы подряд, ни о каком расслаблении речи быть не может. Наш тренер не позволит играть «тяп-ляп» или «шаляй-валяй», — приводит слова Каюмова сайт КХЛ.

В текущем сезоне Каюмов сыграл за «Локомотив» 25 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 16 очков.