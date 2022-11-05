В первом периоде матча СКА — «Металлург» команды забросили шесть шайб на двоих

В эти минуты в Санкт-Петербурге местный СКА принимает магнитогорский «Металлург». В первом периоде команды забросили шесть шайб на двоих, счёт — 3:3.
На второй минуте встречи счёт открыл нападающий гостей Никита Коростелёв с передачи Брендана Лайпсика. Через две минуты счёт удвоил Максим Карпов. На 13-й минуте первого периода первую шайбу СКА в матче забросил Александр Никишин с передачи Дмитрия Яшкина. Спустя шесть минут Никишин сделал дубль, сравняв счёт. На последней минуте периода вывел хозяев вперёд форвард Дмитрий Яшкин с передач Михаила Воробьёва и Андрея Педана. За шесть секунд до конца первого периода восстановил равенство в счёте нападающий «Магнитки» Данила Юров с передачи Архипа Неколенко.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча:
- 5 ноября 2022
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