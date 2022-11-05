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В первом периоде матча СКА — «Металлург» команды забросили шесть шайб на двоих

В первом периоде матча СКА — «Металлург» команды забросили шесть шайб на двоих
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В эти минуты в Санкт-Петербурге местный СКА принимает магнитогорский «Металлург». В первом периоде команды забросили шесть шайб на двоих, счёт — 3:3.

На второй минуте встречи счёт открыл нападающий гостей Никита Коростелёв с передачи Брендана Лайпсика. Через две минуты счёт удвоил Максим Карпов. На 13-й минуте первого периода первую шайбу СКА в матче забросил Александр Никишин с передачи Дмитрия Яшкина. Спустя шесть минут Никишин сделал дубль, сравняв счёт. На последней минуте периода вывел хозяев вперёд форвард Дмитрий Яшкин с передач Михаила Воробьёва и Андрея Педана. За шесть секунд до конца первого периода восстановил равенство в счёте нападающий «Магнитки» Данила Юров с передачи Архипа Неколенко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча:

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
3 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Коростелёв (Лайпсик) – 01:37 (5x5)   0:2 Карпов – 03:50 (5x5)   1:2 Никишин (Яшкин) – 12:46 (5x5)   2:2 Никишин (Воробьёв) – 18:49 (5x5)   3:2 Яшкин (Воробьёв, Педан) – 19:23 (5x5)   3:3 Юров (Неколенко) – 19:54 (5x5)
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