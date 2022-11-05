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Нефтехимик — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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Форвард «Магнитки» Юров забил гол с отрицательного угла за шесть секунд до конца периода

Форвард «Магнитки» Юров забил гол с отрицательного угла за шесть секунд до конца периода
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В эти минуты в Санкт-Петербурге в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ местный СКА принимает магнитогорский «Металлург». После первого периода счёт 3:3.

За шесть секунд до конца первого периода форвард «Металлурга» Данила Юров забросил шайбу с отрицательного угла, рикошетом от голкипера СКА Александра Самонова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Юров за 25 матчей за магнитогорский клуб забил два гола и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «+5». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 18-летний нападающий провёл 89 игр в регулярном сезоне и набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности «+1».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча:

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
3 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Коростелёв (Лайпсик) – 01:37 (5x5)   0:2 Карпов – 03:50 (5x5)   1:2 Никишин (Яшкин) – 12:46 (5x5)   2:2 Никишин (Воробьёв) – 18:49 (5x5)   3:2 Яшкин (Воробьёв, Педан) – 19:23 (5x5)   3:3 Юров (Неколенко) – 19:54 (5x5)
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