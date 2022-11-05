Форвард «Магнитки» Юров забил гол с отрицательного угла за шесть секунд до конца периода

В эти минуты в Санкт-Петербурге в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ местный СКА принимает магнитогорский «Металлург». После первого периода счёт 3:3.

За шесть секунд до конца первого периода форвард «Металлурга» Данила Юров забросил шайбу с отрицательного угла, рикошетом от голкипера СКА Александра Самонова.

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Юров за 25 матчей за магнитогорский клуб забил два гола и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «+5». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 18-летний нападающий провёл 89 игр в регулярном сезоне и набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности «+1».

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