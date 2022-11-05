Мичков обошёл Валерия Ничушкина в ВХЛ по голам для игроков до 18 лет
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В эти минуты в рамках регулярного сезона Всероссийской хоккейной лиги «СКА-Нева» принимает ангарский «Ермак». После второго периода счёт 4:1 в пользу армейцев.
На 47-й секунде матча счёт открыл форвард «СКА-Нева» Матвей Мичков. Для 17-летнего нападающего эта шайба стала восьмой в восьми играх в ВХЛ. Мичков обошёл Валерия Ничушкина по количеству заброшенных шайб в ВХЛ для игроков в возрасте до 18 лет. Больше забивали только Фёдор Свечков (9), Григорий Кузьмин (9), Иван Мирошниченко (10) и Никита Ртищев (11).
Напомним, ранее Мичков получил наивысший рейтинг от центрального скаутского бюро НХЛ. Данный рейтинг означает, что эти игроки с высокой степенью вероятности будут выбраны в первом раунде драфта НХЛ.
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