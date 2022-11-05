Нападающий «Рейнджерс» Кравцов вернулся к тренировкам

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов приступил к тренировкам в бесконтактной майке, сообщает журналист Винс Меркольяно в своём «твиттере».

22-летний российский игрок получил повреждение в матче с «Далласом» (6:3). После борьбы с защитником «Далласа» Яни Хаканпяя Кравцов ударился головой о борт и с помощью персонала команды ушёл в раздевалку. Больше в матче Виталий не появлялся.

Отметим, что это уже третье повреждение Кравцова в четырёх сыгранных матчах этого сезона. Первое повреждение Виталий получил в стартовом матче с «Тампа-Бэй» (3:1). Второе — перед встречей с «Айлендерс» (0:3).

В текущем сезоне уроженец Владивостока принял участие в трёх матчах, в которых результативными баллами не отметился. Показатель полезности составил «+2».