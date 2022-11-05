Защитник СКА Никишин эффектно поймал на «мельницу» форварда «Магнитки» Коробкина

В эти минуты в Санкт-Петербурге в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ местный СКА принимает магнитогорский «Металлург». После второго периода счёт 3:3.

Во втором периоде эффектный силовой приём провёл защитник армейцев Александр Никишин. В своей зоне он поймал на «мельницу» нападающего «Металлурга» Егора Коробкина.

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Александр Никишин в текущем сезоне за СКА сыграл 25 игр, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и отдал 16 результативных передач при показателе полезности «+13». В этих матчах 21-летний игрок обороны набрал 36 минут штрафа.

Следующий матч СКА сыграет в гостях с «Адмиралом» 8 ноября в 12:30 мск. «Металлург» примет омский «Авангард» 9 ноября в 17:00 мск.

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