Защитник СКА Никишин эффектно поймал на «мельницу» форварда «Магнитки» Коробкина
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В эти минуты в Санкт-Петербурге в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ местный СКА принимает магнитогорский «Металлург». После второго периода счёт 3:3.
Во втором периоде эффектный силовой приём провёл защитник армейцев Александр Никишин. В своей зоне он поймал на «мельницу» нападающего «Металлурга» Егора Коробкина.
Александр Никишин в текущем сезоне за СКА сыграл 25 игр, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и отдал 16 результативных передач при показателе полезности «+13». В этих матчах 21-летний игрок обороны набрал 36 минут штрафа.
Следующий матч СКА сыграет в гостях с «Адмиралом» 8 ноября в 12:30 мск. «Металлург» примет омский «Авангард» 9 ноября в 17:00 мск.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча:
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
4 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Коростелёв (Лайпсик) – 01:37 (5x5) 0:2 Карпов – 03:50 (5x5) 1:2 Никишин (Яшкин) – 12:46 (5x5) 2:2 Никишин (Воробьёв) – 18:49 (5x5) 3:2 Яшкин (Воробьёв, Педан) – 19:23 (5x5) 3:3 Юров (Неколенко) – 19:54 (5x5) 4:3 – 53:00 (5x5)
Комментарии
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