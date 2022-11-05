Милано дебютирует за «Вашингтон» в матче с «Аризоной» 6 ноября
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Сонни Милано дебютирует за «столичных» в матче с «Аризоной» в ночь на 6 ноября в 2:00 мск, сообщает журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».
«Это парень доказал, что может выступать на уровне НХЛ. У него был хороший прошлый год в «Анахайме. И он хорошо начал в «Хёрши». Так что сегодня вечером мы дадим ему возможность сыграть», — приводит слова главного тренера «Вашингтона» Питера Лавиолетта Эль-Башир.
На раскатке игроки «Кэпиталз» занимались в следующих сочетаниях:
Тройки нападения:
Овечкин — Кузнецов — Шири;
Милано — Строум — Юханссон;
Макмайкл — Эллер — Манта;
Протас — Дауд — Хэтэуэй.
Пары защитников:
Орлов — ван Римсдайк;
Фехервари — Дженсен;
Густафссон — Ирвин.
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