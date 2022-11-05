Воробьёв: нет инструкции, как приезжать к СКА и забивать два гола за первые четыре минуты

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал итоги встречи со СКА (3:4) и объяснил причины четвёртого пропущенного гола магнитогорцев.

«Классный матч с обеих сторон. Очень интересный, никто не сидел в обороне, старались атаковать. Нам удалось хорошее начало, потом СКА сравнял и даже вышел вперёд. Мы отыгрались. Во втором периоде у нас тоже были моменты. К сожалению, четвёртый гол привезли сами себе, со своих ошибок, поэтому не удалось выиграть матч. Нет инструкции, как приезжать в гости к СКА и забивать два за первые четыре минуты. Готовились, и получилось. Инструкции нет, каждая игра складывается по-разному.

Две классные команды, которые играют в атакующий хоккей, в пас. Не ставят капканы, не сидят в обороне, поэтому первый период получился таким. Потом пересохло, потому что вратари хорошо сыграли во втором. Моменты-то были у обеих команд. Не скажу, что пересохло или что зрителям не понравился второй период.

Специально придерживал Майе перед СКА? У Майе была травма, он пробовал уже перед «Локомотивом», но не смог. Вчера ещё раз попробовали, он сказал, что сможет сыграть. Он молодец. У Паскуале травма, раз он не играет, если у нас пацан сидит на лавке. Сложно сейчас сказать, насколько серьёзно. Надеюсь, не очень долго и что он к следующей или через игру будет в строю.

Повышенный накал перед игрой есть. СКА – «Металлург», тут ещё есть за что цепляться, кроме этого», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.