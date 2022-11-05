Р. Ротенберг — об удалении Бардакова на Лайпсике: сработало канадско-актёрское мастерство

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с магнитогорским «Металлургом» (4:3) в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ, а также дал оценку удалению нападающего армейцев Захара Бардакова.

«Интересная игра, с огоньком, у всех горели глаза. Сильный соперник, проявлял канадско-актёрское мастерство в некоторых моментах. Это нам тоже нужно было преодолеть. На провокации отвечали голами. Ребята молодцы, сравняли, держали удар, в итоге в третьем периоде добавили и выиграли важную игру.

Надо отметить пятиминутное удаление, даже семь минут дали Бардакову. Актёрское канадское мастерство соперника сработало», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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