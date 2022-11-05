Главный тренер СКА Роман Ротенберг: я — ученик Юрзинова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Металлургом» (4:3) рассказал, что считает своим наставником двукратного чемпиона мира и Европы Владимира Юрзинова-старшего.



«Я впервые обыграл Воробьёва в качестве главного тренера? Илья Петрович из династии – Пётр Ильич был помощником Юрзинова, мы все – ученики Юрзинова. И Пётр Ильич, и Илья Петрович, и я. Кто-то лучше учится, кто-то хуже, это как в школе. Горжусь тем, что работал со многими тренерами, мы сделали много полезного. Это мне помогает. Благодарен всем, с кем работал, это даёт возможность принимать правильные решения. Юрзинов мне подарил книжку. Не скажу какую, но сказал, что эту книжку надо прочитать в самолёте. Прочитаю в самолёте, надеюсь, нам это поможет. Будем учиться. Учиться, учиться и ещё раз учиться!

«Понимали, что «Металлург» проиграл два матча подряд, смотрели эти игры. Раненый зверь самый опасный, они отлично начали, очень были мотивированы. Мы тоже были мотивированы. Допустили ошибки, которые мы разберём. Две быстро пропущенные шайбы – это наши ошибки. И сильные игроки с индивидуальным мастерством – Лайпсик игрок уровня НХЛ, который уехал из НХЛ не по игровым причинам. Мы знаем прекрасно его историю, он мог бы спокойно играть в НХЛ. Майе – лидер «Металлурга», Вася Кошечкин, Коростелёв, это очень сильные ребята. Понимали, что с ними нужно играть плотнее, не давать им места для манёвра. Скорость они набирают в своей зоне, их надо было встречать ближе. Пропущенные голы – это брак, индивидуальные ошибки.

Надо отдать должное команде, сумели собраться единым кулаком, вырвать победу. Тактически подстроились, стали гнуть свою линию, начали играть на максимальных скоростях», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.