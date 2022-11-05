Р. Ротенберг: у СКА — команда-звезда

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Металлургом» (4:3) прокомментировал игру защитника армейцев Александра Никишина и рассказал о состоянии игрока обороны питерцев Михаила Пашнина.
«Никишин? Подготовка играет очень много. И не то что он отдыхал, он тренировался. Нагрузки были даже выше, чем у тех, кто играл. Мы вместе работаем, смотрим варианты. Игроки могут не появляться в составе из-за восстановления или по здоровью, бывают и другие причины. Не можем раскрывать все карты.
Бывают ли премиальные за красивые силовые? Мы ищем мотивацию по-другому. Нам важно укреплять командный дух. Наша внутренняя кухня – это наши дела, мы их не раскрываем, как и другие команды. Всё только начинается, иногда нужно меньше говорить, а больше делать. Так и стараемся работать.
Пашнин не смог сегодня доиграть. Посмотрим, сможет ли он играть в следующей игре, пока не можем ответить на этот вопрос. Но у нас есть резервы, есть кем заменить любого игрока. У нас команда-звезда, команда на первом месте во всём», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 5 ноября 2022
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