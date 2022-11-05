Главный тренер «Салавата» Козлов: было важно победить после матча с «Ак Барсом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:2) и объяснил разницу между двумя матчами с нижнекамским клубом.

«Тяжёлая игра, напряжённая. «Нефтехимик» хорошо начал, прессинговал, постоянно держал в напряжении нашу оборону и вратаря, но ребята нашли возможность выиграть. После прошлого матча это было важно, эмоциональная встреча с «Ак Барсом» прошла позавчера. Ребята – молодцы, что вытащили матч.



Почему матчи с «Нефтехимиком» получились такими разными? Удачно забили. Тогда счёт не характеризовал игру. У «Нефтехимика» есть хорошие нападающие, быстрые, которые идут уверенно в атаку. Все матчи с Нижнекамском у нас сложные, даже на предсезонке.

Почему не сыграл Мёрфи? У него повреждение.



У соперника было два выхода один на один в меньшинстве. Это системные ошибки «Салавата» или случайность? Если честно, больше качество льда. Шайба очень много прыгала. У Шакира перескочила, потом у Ярослава оказалась в ногах. Поэтому получились такие выходы.

Почему поменял Сучкова на Бочарова по ходу игры? Начало выдалось не такое, какое хотели. Потом решили их поменять местами. Егор лучше смотрелся с Аймурзиным и Санниковым. А Бочаров потом выглядел хорошо с Кадейкиным и Санниковым. Здесь важно, чтобы все поняли: никто никого не наказывал. Просто рокировка, которая должна пойти на пользу», – цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева.

Уфимцы после победы остаются на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков. В следующем матче «Салават Юлаев» отправится в гости к «Куньлуню» 7 ноября.