Форвард «Салавата» Кадейкин: личная статистика не важна, мы на втором месте — это главное

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:2) и заявил, что для него важнее успехи команды, чем личная статистика.

«Тяжёлая игра, соперник бежал, давил. Мы терпели, дождались своих шансов и их реализовали.

С какими эмоциями ждал решения арбитра, когда он смотрел повтор моего гола? Когда играешь, моменты со стороны не видишь. Пытаешься просто забить как угодно. Сзади был монитор на скамейке, было видно, что защитник сам клюшкой вратарю в шлем сыграл. Он толкал меня, я уходил от вратаря, тормозил и уходил в другую сторону.



Не лучшее начало, потому что матч в Казани много забрал энергии? Не знаю. «Нефтехимик» хорошо побежал вперёд, активно. Мы ждали этого. У нас были моменты в первом периоде. Паша Коледов мне отлично отдавал пас, мог забить.



В чём причина того, что несколько матчей подряд получается не самый лучший старт, хотя до этого первый период был главным преимуществом «Салавата Юлаева»? Здесь такая ситуация, что по результату до этого забивали, вели игру. Когда выигрываешь 2:0, всегда проще. Не могу сказать, что мы провалились, играли строго, по системе, не выдёргивались. Может быть, соперник осторожнее начинает. Не могу сказать, что есть огромная разница. По результату, да, есть изменения.



Пять матчей не забивал. Было важно обновить личную статистику? Нет. Команда выигрывает, идёт на втором месте. От этого у всех хорошее настроение. Мы собрались, чтобы выигрывать командой и двигаться вместе наверх. Если каждый будет смотреть на свой результат, ничего хорошего не будет. Команда идёт на втором месте, это главное.



Установить регламент времени на просмотр гола для судей? Если засчитывают, то пусть смотрят сколько угодно.



По ходу игры вместо Сучкова в звене появился Бочаров. Как это изменило игру? Каждый смотрит больше на свою игру. Тем более нам системы понятна. Как тренеры считают нужным, так и происходит. Мы не заостряем внимание на смене партнёра. Больше думаем о том, как выполнить своё задание.



Смотрим ли в турнирную таблицу? Поглядываем. Играем, очки идут. Интересно посмотреть, сколько набрали и где мы находимся на этом этапе чемпионата. Понятно, что в плей-офф будет совершенно другой расклад. Но всё равно хочется быть выше и побольше поиграть дома.



Принципиально обойти «Магнитку» в турнирной таблице? Нам принципиально подготовиться к плей-офф и найти свою игру. Стать хорошим монолитом, чтобы к Кубку Гагарина подойти с хороших позиций и с правильным расположением духа», – приводит слова Кадейкина сайт «Салавата».

Уфимцы после победы остаются на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков. В следующем матче «Салават Юлаев» отправится в гости к «Куньлуню» 7 ноября.