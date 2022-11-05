Защитник СКА Педан рассказал, за счёт чего удалось перевернуть игру с «Металлургом»

Защитник СКА Андрей Педан после матча с «Металлургом» (4:3) рассказал, за счёт чего удалось перевернуть игру с «Металлургом». В начале матча армейцы пропустили две быстрые шайбы, однако смогли отыграться ещё в первом периоде.

«Металлург» – быстрая, техничная команда. Мы дали им шанс воспользоваться сильными сторонами в начале. Рад, что адаптировались, перестроились, начали играть плотнее и жёстче. За счёт этого смогли перевернуть матч.



Первый период получился очень весёлым. Как объясню? Насколько это соответствовало тому, что было на предматчевой установке? Соперник оправдал ожидания. Они активная, быстрая, техничная команда. Просто воспользовались своими моментами. Мы дали им этот шанс – выходы «два в одного», «три в одного», вылезали на пятак за счёт индивидуального мастерства. Но мы дали им бой, поэтому победили. Отдельное спасибо болельщикам за поддержку. Думаю, первый период им понравился больше всего», — цитирует Педана официальный сайт СКА.

Питерский СКА продолжает занимать первую строчку в таблице Западной конференции, после 27 игр набрав 51 очко. Следующий матч СКА сыграет в гостях с «Адмиралом» 8 ноября в 12:30 мск.