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Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров вернулся в Россию

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров вернулся в Россию
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Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров вернулся в Россию, сообщает журналист Майк Стивенс со ссылкой на слова главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдона Кифа.

На вопрос, будет ли Амиров играть в этом сезоне, Киф ответил, что «Родиону предстоит большой бой».

Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. Родион прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. В начале октября Амиров прибыл в Торонто для участия в тренировках с командой. По договорённости текущий сезон форвард проведёт в России. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».

Родион был выбран «Торонто» на драфте НХЛ в 2020 году в первом раунде под общим 15-м номером.

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