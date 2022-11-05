Форвард «Колорадо» Маккиннон установил рекорд НХЛ в играх за пределами Северной Америки

В эти минуты в Финляндии проходит матч NHL Global Series, в котором встречаются «Коламбус Блю Джекетс» и «Колорадо Эвеланш». Идёт второй период, счёт 4:1 в пользу «лавин».
Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон отдал в матче три результативные передачи и установил рекорд НХЛ в играх за пределами Северной Америки, сообщает пресс-служба лиги. Он набрал наибольшее количество очков в таких матчах — восемь. Форвард обошёл Дастина Бафлина (7) и Патрика Кейна (7).
Всего в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги до этой игры Маккиннон в 10 играх за «Колорадо» забросил три шайбы и отдал 13 результативных передач. В списке лучших бомбардиров НХЛ он занимает четвёртое место.
В прошлом сезоне 27-летний нападающий стал обладателем Кубка Стэнли.
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